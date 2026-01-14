PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle bringt weitere Auffälligkeiten ans Licht

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Bremerhavener Polizei wurden am Montagabend, 12. Januar, auf einen 35-jährigen Autofahrer in Bremerhaven-Geestemünde aufmerksam, weil die Beleuchtung an seinem Auto nicht funktionierte.

Die Beamten stoppten den Mann gegen 20.10 Uhr am Elbinger Platz. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Somit wurde für ihn eine Blutentnahme fällig und die Weiterfahrt war beendet.

Allerdings blieben die defekte Beleuchtung am Auto und das Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel nicht die einzigen Gründe für Beanstandungen: Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen war. Zudem waren die Siegel beider Kennzeichen durch den 35-Jährigen offenbar eigenständig entfernt worden. Des Weiteren fanden die Polizisten bei dem Mann eine geringe Menge Kokain.

Der 35-Jährige muss sich nun wegen zahlreicher Verstöße verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

