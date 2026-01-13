PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Männer geraten in Streit

Bremerhaven (ots)

Eine Schlägerei zwischen zwei Männern im Bereich eines Verbrauchermarktes an der Hafenstraße wurde dem Notruf der Polizei Bremerhaven am Montagnachmittag, 12. Januar, gegen 17.40 Uhr gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge saßen die beiden späteren Kontrahenten zunächst zusammen auf einer Bank. Einer der Männer, ein 25-Jähriger, sprach dann penetrant eine Frau an, die sich dadurch offensichtlich bedrängt fühlte. Daraufhin schritt der zweite Mann, ein 44-jähriger Bremerhavener, ein, um der Frau beizustehen. Dies führte zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Die Frau ging indes weiter.

Im Verlauf des Streits griff der 25-Jährige nach einer Flasche und ging damit auf seinen Widersacher zu, wodurch sich dieser bedroht fühlte und Pfefferspray einsetzte.

Durch den alarmierten Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven mussten dem durch das Pefferspray verletzten Mann die Augen gespült werden. Der andere Mann erlitt durch das Gerangel oberflächliche Verletzungen und wurde zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer jeweils wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

