Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto schlittert auf die Kreuzung: Hoher Sachschaden bei Unfall

Bremerhaven (ots)

Auf schneeglatter Fahrbahn hat sich am Donnerstagvormittag, 8. Januar, gegen 10 Uhr ein Unfall in Bremerhaven-Schiffdorferdamm ereignet. Es entstand hoher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die Postbrookstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Vörtelweg kam die Audifahrerin aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und blieb dadurch nicht am Stoppschild und der dazugehörigen Haltelinie stehen. Stattdessen geriet sie in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einem vorfahrtberechtigten Peugeot, an dessen Steuer ein 71-Jähriger saß. Der Peugeot wiederum kam durch den Zusammenprall nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten VW-Transporter, welcher nunmehr auf einen geparkten Ford Fiesta geschoben wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die sich nach erster Einschätzung der Polizei auf rund 22.000 Euro belaufen könnten. Die Autos der Unfallverursacherin und des 71-Jährigen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beteiligten Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Hierzu erneut der Hinweis der Polizei im Bezug auf das Winterwetter:

   -	Passen Sie Ihre Fahrweise den äußerlichen Gegebenheiten an
   -	Das heißt: Runter vom Gas, Abstand halten und vorausschauend 
fahren!
   -	Licht an! - Sehen und gesehen werden ist bei Schnee und 
schlechter Sicht wichtig!
   -	Nehmen Sie sich vor der Fahrt genug Zeit, um das Auto von Schnee
und Eis zu befreien.
   -	Planen Sie insgesamt mehr Zeit ein oder verzichten Sie 
bestenfalls auf unnötige Fahrten.
   -	Nutzen Sie auch gern öffentliche Verkehrsmittel.
   -	Bei Eis und Schnee sind Winterreifen obligatorisch. Wer bei den 
jetzigen Witterungsbedingungen ohne Winterreifen unterwegs ist, 
verstößt nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung. Wer ohne 
Winterreifen einen Unfall verursacht oder in einen Unfall verwickelt 
ist, bekommt womöglich auch Probleme bei der Schadensabwicklung 
seiner Versicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

