POL-Bremerhaven: Auto schlittert auf die Kreuzung: Hoher Sachschaden bei Unfall

Auf schneeglatter Fahrbahn hat sich am Donnerstagvormittag, 8. Januar, gegen 10 Uhr ein Unfall in Bremerhaven-Schiffdorferdamm ereignet. Es entstand hoher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die Postbrookstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Vörtelweg kam die Audifahrerin aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und blieb dadurch nicht am Stoppschild und der dazugehörigen Haltelinie stehen. Stattdessen geriet sie in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einem vorfahrtberechtigten Peugeot, an dessen Steuer ein 71-Jähriger saß. Der Peugeot wiederum kam durch den Zusammenprall nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen geparkten VW-Transporter, welcher nunmehr auf einen geparkten Ford Fiesta geschoben wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die sich nach erster Einschätzung der Polizei auf rund 22.000 Euro belaufen könnten. Die Autos der Unfallverursacherin und des 71-Jährigen waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beteiligten Personen blieben glücklicherweise unverletzt.

Hierzu erneut der Hinweis der Polizei im Bezug auf das Winterwetter:

- Passen Sie Ihre Fahrweise den äußerlichen Gegebenheiten an

- Das heißt: Runter vom Gas, Abstand halten und vorausschauend fahren!

- Licht an! - Sehen und gesehen werden ist bei Schnee und schlechter Sicht wichtig!

- Nehmen Sie sich vor der Fahrt genug Zeit, um das Auto von Schnee und Eis zu befreien.

- Planen Sie insgesamt mehr Zeit ein oder verzichten Sie bestenfalls auf unnötige Fahrten.

- Nutzen Sie auch gern öffentliche Verkehrsmittel.

- Bei Eis und Schnee sind Winterreifen obligatorisch. Wer bei den jetzigen Witterungsbedingungen ohne Winterreifen unterwegs ist, verstößt nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung. Wer ohne Winterreifen einen Unfall verursacht oder in einen Unfall verwickelt ist, bekommt womöglich auch Probleme bei der Schadensabwicklung seiner Versicherung.

