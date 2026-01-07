PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Pkw flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Lehe fiel in der Nacht zum 7. Januar, gegen 4:20 Uhr, einer aufmerksamen Polizeistreife in der Hafenstraße ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten versuchten, den Fahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Doch der Mann flüchtete zunächst vor der Polizei. In der Werftstraße parkte der Flüchtende seinen Wagen in der Hoffnung, unbemerkt zu bleiben. Doch die Polizisten trafen zeitgleich ein und beobachteten das Manöver. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Zudem konnte der 19-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Die Polizei stellte die Fahrzeugschlüssel sicher und ließ den Pkw vor Ort stehen. Der Bremerhavener musste für eine Blutprobe mit auf das Revier. Anschließend konnte er gehen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

