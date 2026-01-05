Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegale Müllentsorgung - Polizei bittet um Mithilfe

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde bereits am Samstagnachmittag, 20. Dezember, zu einem Umweltdelikt im Schierholzgebiet gerufen.

Ein Spaziergänger hatte gegen 14 Uhr an einem Feldweg nahe der Autobahnunterführung Spadener Straße u.a. diverse Kunststoffkanister entdeckt, die teilweise mit bislang unbekannten Flüssigkeiten gefüllt waren. Der oder die Umweltsünder hatten die Behälter dort verbotenerweise entsorgt. Aufgrund der Angaben des Anrufers geht die Polizei davon aus, dass der Müll dort am Samstagmorgen oder am Vormittag abgelegt wurde.

Die Polizei ermittelt und bittet alle Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu diesem Fall machen können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

