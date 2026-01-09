Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallfahrer lässt Pkw zurück und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Gestern Abend, am 8. Januar, kam es in Bremerhaven-Mitte zu einem Vorfall, bei dem ein Pkw und ein Verkehrsschild beschädigt wurden. Anschließend entfernte der Fahrzeugführer die Kennzeichen des Wagens und ließ das Auto ungesichert zurück.

Der Fahrer eines grauen Skoda befuhr gegen 23 Uhr die Barkhausenstraße und bog auf den Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes ein. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem Schild des Marktes. Dadurch entstand sowohl Sachschaden am Schild als auch am Fahrzeug.

Nach dem Unfall verließen drei Personen das Fahrzeug und versuchten vergeblich, den Wagen von der Unfallstelle zu entfernen. Als dies nicht gelang, entfernten sie beide amtlichen Kennzeichen der Schräghecklimousine und ließen das Auto ohne Sicherung zurück. Die drei Personen, die sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort entfernten, sind bislang unbekannt. Zeugen beobachteten die Szenerie und riefen die Polizei.

Die Polizei Bremerhaven hat den Skoda sichergestellt und Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Vorfall. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell