PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallfahrer lässt Pkw zurück und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Gestern Abend, am 8. Januar, kam es in Bremerhaven-Mitte zu einem Vorfall, bei dem ein Pkw und ein Verkehrsschild beschädigt wurden. Anschließend entfernte der Fahrzeugführer die Kennzeichen des Wagens und ließ das Auto ungesichert zurück.

Der Fahrer eines grauen Skoda befuhr gegen 23 Uhr die Barkhausenstraße und bog auf den Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes ein. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem Schild des Marktes. Dadurch entstand sowohl Sachschaden am Schild als auch am Fahrzeug.

Nach dem Unfall verließen drei Personen das Fahrzeug und versuchten vergeblich, den Wagen von der Unfallstelle zu entfernen. Als dies nicht gelang, entfernten sie beide amtlichen Kennzeichen der Schräghecklimousine und ließen das Auto ohne Sicherung zurück. Die drei Personen, die sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort entfernten, sind bislang unbekannt. Zeugen beobachteten die Szenerie und riefen die Polizei.

Die Polizei Bremerhaven hat den Skoda sichergestellt und Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Ermittler bitten um Hinweise zu den unbekannten Tätern oder zum Vorfall. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 15:11

    POL-Bremerhaven: Auto schlittert auf die Kreuzung: Hoher Sachschaden bei Unfall

    Bremerhaven (ots) - Auf schneeglatter Fahrbahn hat sich am Donnerstagvormittag, 8. Januar, gegen 10 Uhr ein Unfall in Bremerhaven-Schiffdorferdamm ereignet. Es entstand hoher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die Postbrookstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit dem Vörtelweg kam die Audifahrerin aufgrund von ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 12:34

    POL-Bremerhaven: Pkw flüchtet vor Polizei

    Bremerhaven (ots) - In Bremerhaven-Lehe fiel in der Nacht zum 7. Januar, gegen 4:20 Uhr, einer aufmerksamen Polizeistreife in der Hafenstraße ein Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten versuchten, den Fahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Doch der Mann flüchtete zunächst vor der Polizei. In der Werftstraße parkte der Flüchtende seinen Wagen in der Hoffnung, ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 13:14

    POL-Bremerhaven: Illegale Müllentsorgung - Polizei bittet um Mithilfe

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde bereits am Samstagnachmittag, 20. Dezember, zu einem Umweltdelikt im Schierholzgebiet gerufen. Ein Spaziergänger hatte gegen 14 Uhr an einem Feldweg nahe der Autobahnunterführung Spadener Straße u.a. diverse Kunststoffkanister entdeckt, die teilweise mit bislang unbekannten Flüssigkeiten gefüllt waren. Der oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren