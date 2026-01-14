PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Die Polizei bittet um Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin eines Pedelecs

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines blauen Pedelecs der Marke Fischer, das im Stadtteil Lehe sichergestellt wurde.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Rades oder Personen, die Angaben zur Herkunft machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 mit der Polizei Bremerhaven in Verbindung zu setzen. Ebenso bitten wir darum, einen Eigentumsnachweis bei Abholung mitzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren