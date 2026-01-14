Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrzeugführer ohne Führerschein erwischt

Bremerhaven (ots)

Die auffällige Fahrweise eines Pkw führte Mittwochnacht, 14. Januar, zur Kontrolle durch die Polizei in Bremerhaven-Lehe. Gegen 2.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug auf, das mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit die Einmündung von der Goethestraße in die Rickmersstraße nahm.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer an der Kreuzung Rickmersstraße / Hafenstraße das dortige Rotlicht und bog in südlicher Richtung ab. Aufgrund des Verkehrsverstoßes nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgung des Fiat auf und stoppten diesen in der Hafenstraße.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem befand sich der Halter des Fahrzeugs, ein 22-jähriger Mann, als Beifahrer im Wagen.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 20-jährigen Fahrer eingeleitet. Auch gegen den 22-jährigen Fahrzeughalter wird eine Strafanzeige erstattet. Denn auch, wer wissentlich jemanden ohne gültige Fahrerlaubnis mit seinem Fahrzeug fahren lässt, macht sich strafbar.

