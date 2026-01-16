Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kontrollierte Sprengung: Polizei bringt potenziell gefährliche Objekte zur Explosion

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat heute, 16. Januar, im Stadtteil Wulsdorf einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Hintergrund ist ein laufendes Ermittlungsverfahren in Bezug auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hierbei stießen die Ermittler auf potenziell explosives Material. Die aufgefundenen Objekte wurden von Spezialisten der Bundespolizei untersucht und anschließend am späten Nachmittag im Bereich Seeborg/Luneplate kontrolliert zur Sprengung gebracht. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte. Unterstützt wurden die Polizeikräfte von Einsatzkräften der Feuerwehr Bremerhaven und des Technischen Hilfswerks. Zum laufenden Ermittlungsverfahren selbst werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell