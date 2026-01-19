PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuber flüchtet mit Beute

Bremerhaven (ots)

Am Freitagnachmittag, 16. Januar, gegen 16.45 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven aufgrund eines räuberischen Diebstahls in den Stadtteil Schiffdorferdamm alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Mann in einem Geschäft an der Schiffdorfer Chaussee/Hegerstraße einen Koffer an sich und stellte diesen hinter einem Verkaufsständer ab. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete anschließend, wie der Verdächtige mehrere Kleidungsstücke von einem Verkaufsständer entnahm und in den Koffer legte.

Als der Mann das Geschäft mit dem Koffer verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach die 34-jährige Mitarbeiterin ihn an. Daraufhin schubste der Tatverdächtige die Frau kräftig zur Seite und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Trotz einer vagen Täterbeschreibung konnte der Mann im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

