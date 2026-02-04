PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in eine Gartenparzelle

Northeim (ots)

Northeim, Auestraße, Mittwoch, 28.01.2026, 15.00 Uhr bis Montag, 02.02.2026, 16.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 28.01.2026 ca. 15.00 Uhr bis Montag, den 02.02.2026 ca. 16.00 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Gartenparzelle in der Auestraße in Northeim einbrechen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür der Parzelle und entwendeten einen Feuerlöscher, einen Benzinkanister und zwei Gartengeräte. Insgesamt beträgt der Schaden 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

