POL-PPRP: Jugendlicher am Hauptbahnhof angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.01.2026 gegen 13:45 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Ludwigshafen von mehreren, bislang unbekannten Jugendlichen, körperlich angegriffen.

Zeugen konnten den ersten Angriff zunächst unterbinden, sodass die Person auf das Gelände des Hauptbahnhofes flüchten konnte. Er wurde jedoch von den Tätern verfolgt und ein weiteres Mal angegriffen.

Als die Polizei verständigt wurde, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten vermutlich in Richtung Haupteingang des Hauptbahnhofes. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben: Tatverdächtiger 1: Etwa 150-155 cm groß, korpulente Statur, rundes Gesicht, trug eine graue langärmlige Weste, blaue Jeans und führte einen blauen Adidas-Rucksack mit sich.

Tatverdächtiger 2: Etwa 160 cm groß, normale Statur, dichte Augenbrauen, trug eine schwarze langärmelige Nike-Weste, blaue Jeans.

Tatverdächtigter 3: Er trug eine Basecap.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

