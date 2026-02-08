Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Uslar (ots)

37170 Uslar, Hans-A.-Kampmann-Straße, Sonntag, 08.02.2026, 1:06 Uhr

USLAR (vma)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkten Beamte der Polizei Uslar einen Pkw, der in auffälliger Fahrweise durch die Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Platz unterwegs war. Als die Einsatzkräfte den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht endete jedoch kurz darauf auf einem Hinterhof, wo der Mann schließlich gestoppt und festgehalten werden konnte.

Bei dem 50-jährigen Mann aus Uslar nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem befand sich im Fußraum des Fahrzeugs eine offene Flasche hochprozentigen Alkohols. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Anschließend wurde er zur Polizeidienststelle verbracht, wo zur Sicherung des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen wurde.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss er sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell