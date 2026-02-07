PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorsicht vor Betrug am Telefon - Aktuelle Warnmeldung

Einbeck (ots)

Einbeck/Ortschaften

Freitag, 06.02.2026, zwischen 17:50 Uhr und 20:05 Uhr

EINBECK (schu)

In den frühen Abendstunden erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis von mindestens sechs Betrugsversuchen durch Vorspielen einer Amtsträgerschaft als Polizeibeamte.

Unter der Legende das aktuell Einbrecher im Nahbereich der Wohnanschrift festgenommen wurden, traten telefonisch die Betrüger vorrangig an ältere Mitmenschen heran.

Glücklicherweise durchschauten alle Angerufenen die Betrugsversuche und beendeten die Telefonate zügig ohne Informationen preisgegeben zu haben.

Aus aktuellen Anlass rät die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie 
     nötigenfalls auf
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen
   - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung
   - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie 
     Betrügern, Sie ausfindig zu machen
   - Sollten Sie von einem Betrug betroffen sein, kontaktieren Sie 
     ihre örtliche Polizeidienststelle

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:03

    POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss gefahren

    Northeim (ots) - Moringen OT Behrensen, Feldtorstraße, Donnerstag, 05.02.2026, 16.20 Uhr BEHRENSEN (Wol) Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle aufgrund eines defekten Abblendlichts bei einem Auto durch. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der 52-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg Alkohol konsumiert haben könnte. Der Fahrzeugführer verneinte, stimmte ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:41

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Falkenberger Straße, Mittwoch, der 04.02.2026, 17:10 Uhr. Ein 38- jähriger PKW Fahrer aus Dransfeld befuhr die Falkenberger Straße in Richtung Stettiner Straße. Auf Höhe der Unfallstelle stieß er, aus bislang unbekannten Gründen, gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Dassel. Dabei wurde der 38- jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 7500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren