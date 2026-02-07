Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorsicht vor Betrug am Telefon - Aktuelle Warnmeldung

Einbeck (ots)

Einbeck/Ortschaften

Freitag, 06.02.2026, zwischen 17:50 Uhr und 20:05 Uhr

EINBECK (schu)

In den frühen Abendstunden erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis von mindestens sechs Betrugsversuchen durch Vorspielen einer Amtsträgerschaft als Polizeibeamte.

Unter der Legende das aktuell Einbrecher im Nahbereich der Wohnanschrift festgenommen wurden, traten telefonisch die Betrüger vorrangig an ältere Mitmenschen heran.

Glücklicherweise durchschauten alle Angerufenen die Betrugsversuche und beendeten die Telefonate zügig ohne Informationen preisgegeben zu haben.

Aus aktuellen Anlass rät die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie nötigenfalls auf - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie Betrügern, Sie ausfindig zu machen - Sollten Sie von einem Betrug betroffen sein, kontaktieren Sie ihre örtliche Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell