POL-NOM: Trunkenheitsfahrt in Northeim
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Hirschberger Straße, Samstag, 07.02.2026, 03:05 Uhr,
Northeim (Gro)
Am Samstag, gegen 03:05 Uhr, führte ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer einen Pkw in der Hirschberger Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.
