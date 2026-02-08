POL-NOM: Trunkenheitsfahrt in Northeim

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Freitag, 06. Februar 2026, 16:06 Uhr, Nörten-Hardenberg (Gro) Am Freitag stellte die Polizei Northeim in der Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg einen 33-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Göttingen fest, der im Rahmen einer Probefahrt einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde ...

mehr