POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg,
Lauenförder Straße, Freitag, 06. Februar 2026, 16:06 Uhr,
Nörten-Hardenberg (Gro)
Am Freitag stellte die Polizei Northeim in der Lauenförder Straße in Nörten-Hardenberg einen 33-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Göttingen fest, der im Rahmen einer Probefahrt einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
