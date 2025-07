Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B10 - Am Stauende aufgefahren

Am Montag prallte ein Ford-Fahrer auf der B10 bei Ulm in das Heck eines Mercedes.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Ford Focus von Ulm in Richtung Geislingen. Wegen einem Pannenfahrzeug stockte der Verkehr auf Höhe Jungingen. Das bemerkte der Ford-Fahrer wohl zu spät. Am Stauende krachte er in das Heck eines abbremsenden Mercedes. An beiden Autos entstand dabei Totalschaden. Die 21-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Die Polizei Dornstadt nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf jeweils 4.000 Euro.

++++1263686

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell