POL-WOB: Nach Diebstahl: Polizei stellt Tatverdächtigen mit Schreckschusswaffe

Velpke (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, meldete eine Geschädigte am Nachmittag einen Einbruch in ihren Gartenschuppen in der Grafhorster Straße in Velpke. Ein Unbekannter hatte sich unerlaubt Zutritt zu dem Grundstück verschafft und Gegenstände entwendet.

Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Polizeibeamte Aufnahmen einer Überwachungskamera sichten, auf denen der mutmaßliche Täter zu erkennen war. Auf Grundlage der Personenbeschreibung wurde umgehend eine Fahndung im Bereich der Ortschaft Velpke eingeleitet.

Nach etwa 45 Minuten kontrollierten Einsatzkräfte auf der Oebisfelder Straße einen 33-jährigen Mann aus Velpke, der mit einem Pedelec unterwegs war und auf den die Täterbeschreibung zutraf. Bei der Kontrolle konnten bei dem Mann neben dem mutmaßlichen Diebesgut aus dem Gartenschuppen auch eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Für das Führen dieser Waffe besaß der Mann keine erforderliche Berechtigung.

Zudem führte der Tatverdächtige ein schwarzes Pedelec mit Diamant- bzw. Trapezrahmen mit sich, für das er keinen plausiblen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch dieses Fahrrad aus einem Diebstahl stammt, wurde es sichergestellt.

Personen, denen in den vergangenen Tagen möglicherweise ein schwarzes Pedelec entwendet wurde, werden gebeten, sich mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

