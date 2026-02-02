PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Maskierter Täter überfällt Tankstelle - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Braunschweiger Straße, stadtauswärts 01.02.2026, 08.40 Uhr

Am Sonntagmorgen überfiel ein bewaffneter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Raub vom 26.01.2026 (wir berichteten) gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Der maskierte Täter betrat gegen 08.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Mitarbeiterin folgte der Anweisung und übergab dem Täter das Geld. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zur Tatzeit hielten sich keine Kunden in dem Verkaufsraum auf.

Der maskierte Täter wird als etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, korpulent und zwischen 40 und 50 Jahren beschrieben. Er hatte einen osteuropäischen Akzent und trug schwarze Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 12:34

    POL-WOB: Einbruch in Gartenlauben - Täter lassen Diebesgut zurück

    Lehre (ots) - Lehre, Zum Börnecken 28.01.2026, 03.45 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in mehrere Gartenhäuser des Kleingartenvereins Lehre in der Straße Zum Bornecken ein. Das bereits zur Abholung bereitgestellte Diebesgut blieb am Tatort zurück. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Gegen 03.52 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie eine offenstehende Pforte des ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 17:22

    POL-WOB: Vorläufige Festnahme nach Einbruch - Polizei lobt Verhalten der Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rothenfelder Straße 27.01.2026, 02.48 Uhr In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren auf frischer Tat festgenommen, als sie in das Gebäude einer leerstehenden Apotheke in der Rothenfelder Straße eingebrochen waren. Gegen 02.48 Uhr wurden Zeugen durch laute Geräusche aufmerksam. Beim Blick aus dem ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:54

    POL-WOB: Bewaffneter Tankstellenraub - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Berliner Ring 26.01.2026, 21.00 Uhr Am Montagabend überfiel ein unbekannter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Straße Berliner Ring und erbeutete Bargeld. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 21.00 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte einen Mitarbeiter mit einer vorgehaltenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren