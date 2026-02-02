Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Maskierter Täter überfällt Tankstelle - Personen wurden nicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Braunschweiger Straße, stadtauswärts 01.02.2026, 08.40 Uhr

Am Sonntagmorgen überfiel ein bewaffneter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Raub vom 26.01.2026 (wir berichteten) gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Der maskierte Täter betrat gegen 08.40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Waffe auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Mitarbeiterin folgte der Anweisung und übergab dem Täter das Geld. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Zur Tatzeit hielten sich keine Kunden in dem Verkaufsraum auf.

Der maskierte Täter wird als etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß, korpulent und zwischen 40 und 50 Jahren beschrieben. Er hatte einen osteuropäischen Akzent und trug schwarze Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu wenden.

