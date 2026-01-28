Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorläufige Festnahme nach Einbruch - Polizei lobt Verhalten der Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Straße

27.01.2026, 02.48 Uhr

In der Nacht zu Dienstag wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren auf frischer Tat festgenommen, als sie in das Gebäude einer leerstehenden Apotheke in der Rothenfelder Straße eingebrochen waren.

Gegen 02.48 Uhr wurden Zeugen durch laute Geräusche aufmerksam. Beim Blick aus dem Fenster, beobachteten sie zwei Personen, die durch eine Glastür in das Innere der Apotheke einstiegen und verständigten umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten Licht in den Räumlichkeiten fest und begannen, das Gebäude zu umstellen. Zeitgleich flüchteten die Tatverdächtigen durch die Eingangstür ins Freie. Der 18-Jährige versuchte zunächst, sich durch Flucht einer Festnahme zu entziehen, konnte jedoch nach wenigen Metern von den verfolgenden Polizeibeamten eingeholt werden. Der 19-Jährige wurde unmittelbar vor der Eingangstür von den Beamten ergriffen.

Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Zeugen, die den Einbruch als solchen erkannten und nicht zögerten, die Polizei zu verständigen. Dadurch konnten die Tatverdächtigen auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell