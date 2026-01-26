PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Richterin erlässt U-Haftbefehl

Wolfsburg (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch am Samstagmittag in der Straße Wellekamp wurden zwei 34 und 57 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Ein dritter Täter ist weiter flüchtig.

Ein Zeugin beobachtete gegen 13.00 Uhr, wie zwei Personen von einem Balkon kletterten und dabei Gegenstände heraustrugen. Sie verständigte umgehend die Polizei, woraufhin sofort mehrere Streifenwagen zur angegebenen Anschrift fuhren. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die Täter bereits entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Pkw mit drei Personen von einer Streifenbesatzung angehalten werden. Der 57 Jahre alte Fahrer des Pkw wurde vorläufig festgenommen. Zwei Insassen konnten zunächst flüchten. Ein 34-Jähriger Mann wurde nach kurzer Verfolgung gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Tatortaufnahme ergab, dass sich die Täter über einen Balkon gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschafft hatten. In der Wohnung durchsuchten sie alle Räume und kletterten im Anschluss mit dem Diebesgut wieder über die Balkonbrüstung. Dabei wurden sie von der Zeugin bemerkt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Pkw beschlagnahmt und durchsucht. Im Fahrzeug konnte das Diebesgut sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. Bei dem Diebesgut handelte es sich um eine Vielzahl an Kleidungsstücken sowie Bankkarten und Ausweisen.

Am Sonntag beantragte der zuständige Staatsanwalt einen Haftbefehl gegen den 34-Jährigen, der daraufhin einer Richterin vorgeführt wurde. Diese erließ einen U-Haftbefehl und der 34-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer des Pkw am Sonntagmittag entlassen.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Zeugin, durch die die Tat entdeckt und zeitnah Tatverdächtige festgenommen werden konnten.

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

