POL-WOB: Fahrerin verliert Kontrolle über Linienbus - Fahrt endet auf Kindergartengelände

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sülfeld, Großer Winkel, Wendehammer 21.01.2026, 15.00 Uhr

Am Mittwochnachmittag kollidierte eine 66 Jahre alte Busfahrerin mit mehreren Pkw und kam auf dem Gelände einer Kindertagesstätte zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Die 66-Jährige befuhr mit ihrem Linienbus als Leerfahrt aus Richtung Calberlaher Sraße kommend die Straße Großer Winkel in Richtung des dortigen Wendehammers. In der Absicht, den Bus in einem Linksbogen zur Weiterfahrt in Richtung Calberlaher Straße zu durchfahren, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache im Scheitelpunkt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem geparkten ID 7, der durch den Zusammenstoß auf einen parkenden Tiguan geschoben wurde. Im Anschluss durchbrach der Bus die Umfriedung der dortigen Kindertagesstätte, touchierte zwei weitere geparkte Pkw auf dem Kindergartenparkplatz und kam letztendlich zum Stehen.

Es entstand erheblicher Sachschaden an den geparkten Pkw und am Zaun der Kindertagesstätte.

Drei nicht mehr fahrbereite Pkw mussten abgeschleppt werden. Für den Linienbus wurde ebenfalls ein Abschlepper angefordert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

