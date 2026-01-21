Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw fährt gegen Laterne - Ehepaar macht widersprüchliche Angaben

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

17.01.2026, 23.20 Uhr

Am Samstagabend kam es auf der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt zur bislang ungeklärten Fahrereigenschaft.

Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 23.20 Uhr mittels des sogenannte E-Call-Systems über einen Unfall auf der Braunschweiger Straße Ecke Siemensstraße informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stellten diese einen VW ID 3 fest, der frontal gegen eine Straßenlaterne gefahren war.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme machten die Beteiligten widersprüchliche Angaben zur Fahrereigenschaft.

Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben, dass sowohl der Mann als auch der Frau Alkohol getrunken hatten.

Von beiden Personen wurden Blutproben entnommen. Zudem wurden die Führerscheine sichergestellt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Klärung der Fahrereigenschaft dauern an. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Pkw haben fahren sehen und Angaben zu der Person machen können, die den ID3 gefahren hat.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell