Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Katalysatorendiebstähle - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 19.01.2026, 03.15 Uhr

In der Nacht zu Montag wurden in der Theodor-Heuss-Straße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode mehrere Katalysatoren von Pkw entwendet. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger aus Südosteuropa konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere Täter flüchteten unerkannt.

Gegen 03.15 Uhr wurde ein Zeuge durch laute Geräusche auf einem Parkplatz aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte der Zeuge drei Personen und verständigte umgehend die Polizei. Als die Personen bemerkt hatten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Eine Person entfernte sich mit einem Fahrzeug, die beiden anderen liefen über den Dag-Hammarskjöd-Weg in Richtung Braunschweiger Straße davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige kurze Zeit später von einer Funkstreifenbesatzung in einem Pkw in der Theodor-Heuss-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten drei Katalysatoren und weiteres Beweismittel. Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt.

Am Montagnachmittag wurde der 34-Jährige auf Antrag des zuständigen Staatsanwaltes einem Richter vorgeführt. Der Richter erließ einen U-Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Die aufgefundenen Katalysatoren konnten Geschädigten zugeordnet werden.

Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf weiterer Diebstähle, dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell