PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Katalysatorendiebstähle - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 19.01.2026, 03.15 Uhr

In der Nacht zu Montag wurden in der Theodor-Heuss-Straße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode mehrere Katalysatoren von Pkw entwendet. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger aus Südosteuropa konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere Täter flüchteten unerkannt.

Gegen 03.15 Uhr wurde ein Zeuge durch laute Geräusche auf einem Parkplatz aufmerksam. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte der Zeuge drei Personen und verständigte umgehend die Polizei. Als die Personen bemerkt hatten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie. Eine Person entfernte sich mit einem Fahrzeug, die beiden anderen liefen über den Dag-Hammarskjöd-Weg in Richtung Braunschweiger Straße davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige kurze Zeit später von einer Funkstreifenbesatzung in einem Pkw in der Theodor-Heuss-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten drei Katalysatoren und weiteres Beweismittel. Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt.

Am Montagnachmittag wurde der 34-Jährige auf Antrag des zuständigen Staatsanwaltes einem Richter vorgeführt. Der Richter erließ einen U-Haftbefehl, woraufhin der Tatverdächtige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.

Die aufgefundenen Katalysatoren konnten Geschädigten zugeordnet werden.

Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf weiterer Diebstähle, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 13:25

    POL-WOB: Gefährdung des Straßenverkehrs - Führerschein beschlagnahmt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 05.01.2026, 19.55 Uhr Ein 87 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr am Montag vergangener Woche wiederholt in den Gegenverkehr und missachtete ein Rotlicht. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden. Ein Zeuge befuhr am frühen Abend des 05. Januar gemeinsam mit seiner Tochter den rechten ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:53

    POL-WOB: Brand eines Mehrfamilienhauses - Bewohner leicht verletzt evakuiert

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Langer Steinweg 15.01.2026, 17.14 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langer Steinweg in Helmstedt. Mehrere Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt, vier Katzen konnten nur noch tot geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren