Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 12-Jähriger bei körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt - Jugendliche Täter flüchtig

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Am Alten Brauhaus 07.01.2026, 19.30 Uhr

Am Abend des 07.01.2026 wurde in der Nähe des Feuerwehrhauses ein 12 Jahre alter Junge von einer Gruppe Jugendlicher verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Junge am frühen Mittwochabend an der Bushaltestelle "Altes Brauhaus", nördlich der Straße Hofekamp auf. Es soll dann zu einer Beleidingungsgeste eines Jugendlichen aus einem vorbeifahrenden Bus gekommen sein, die der 12-Jährige erwiderte.

Kurze Zeit später stieg eine Gruppe von 4 bis 5 Jugendlichen aus und sprachen den Jungen an. In der Folge verlagerte sich das Geschehen in Richtung einer Grünflache bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo die Jugendlichen den 12-Jährigen verletzten. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in Richtung eines Kiosks in der Innenstadt.

Ein 14 Jahre alter Zeuge eilte dem Jungen zu Hilfe und verständigte die Mutter des Jungen.

Der 12-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Die Jugendlichen waren etwa 15- 16 Jahre alt, unterschiedlich groß (zwischen 1,70 Meter 1,85 Meter) und dunkel gekleidet. Vier der Jugendlichen sollen leicht gebräunte Haut gehabt haben, ein Jugendlicher eine hellere Haut.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/967410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell