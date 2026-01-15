PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall mit gestohlenem Pkw - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bundesstraße 1

15.01.2026, 02.25 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der Bundesstraße 1 in Höhe des Ortsausganges Sunstedt in Richtung Helmstedt zu einem Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Pkw. Der 60 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 02.23 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass in einem Graben an der B1 ein Fahrzeug im Graben liegen würde. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten den 60-jährigen Osteuropäer unverletzt an. Im Rahmen der Unfallaufnahme verstrickte sich der Fahrer in Widersprüche und es ergaben sich erste Hinweise darauf, dass der Audi gestohlen worden war.

Der Pkw wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sichergestellt.

Zeitgleich suchten Polizeibeamte die Anschrift des Pkw-Halters in Lehre, Essenrode, auf. Dieser hatte den Diebstahl seines Pkw noch nicht bemerkt.

Der 60-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei in Wolfsburg zugeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

