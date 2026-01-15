Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Neubrandenburger Straße 15.01.2026, 03.20 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Pkw auf einer Fußgängerbrücke in der Neubrandenburger Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen in Brand gesetzt. Die näheren Umstände sind bislang unklar.

Mehrere Zeugen meldeten gegen 03.20 Uhr über den Notruf der Berufsfeuerwehr einen brennenden Pkw auf der Brücke. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden.

Der Pkw wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Fahrzeugtyp konnte bisher nicht zweifelfrei festgestellt werden. An dem Pkw befanden sich keine Kennzeichen, sodass ein Halter des Fahrzeugs bisher nicht ermittelt werden konnte.

Der Pkw wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Während der Löscharbeiten wurde der Dresdener Ring im Umfeld des Tatortes in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

