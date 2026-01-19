Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährdung des Straßenverkehrs - Führerschein beschlagnahmt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

05.01.2026, 19.55 Uhr

Ein 87 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr am Montag vergangener Woche wiederholt in den Gegenverkehr und missachtete ein Rotlicht. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden.

Ein Zeuge befuhr am frühen Abend des 05. Januar gemeinsam mit seiner Tochter den rechten Fahrstreifen Braunschweiger Straße in Richtung Autobahn, als ihm auf dem linken Fahrstreifen ein Pkw entgegenkam. Der Zeuge versuchte, den Fahrer mittels Lichthupe auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen. Dies zeigte jedoch keine Wirkung und der Pkw fuhr an ihm vorbei. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten weitere Verkehrsteilnehmer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Während die Tochter des Zeugen die Polizei verständigte, beobachtete dieser im Rückspiegel, wie der Pkw wendete und in seine Richtung fuhr. Der Seniorsetzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort, wobei der Zeuge dem Fahrzeug folgte, um den auf der Anfahrt befindlichen Polizeibeamten den genauen Fahrweg mitteilen zu können.

Auf der A 39 verließ der Pkw-Fahrer an der Anschlussstelle Mörse die Autobahn und bog am Kreisel zunächst in Richtung Heinenkamp ab. Anschließend wendete er erneut und missachtete das Rotlicht einer Ampel. Im weiteren Verlauf befuhr der 87-Jährige die Hattorfer Straße, zeitweise auf der Gegenfahrbahn, in Richtung Feldscheunenweg, wo er schließlich von den eintreffenden Polizeibeamten angehalten werden konnte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer aufgrund diverser erheblicher Einschränkungen nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein wurde daraufhin beschlagnahmt.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Pkw-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 7. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

