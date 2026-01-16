Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines Mehrfamilienhauses - Bewohner leicht verletzt evakuiert

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Langer Steinweg

15.01.2026, 17.14 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langer Steinweg in Helmstedt. Mehrere Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt, vier Katzen konnten nur noch tot geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Gegen 17.14 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befanden sich noch Personen im Gebäude, die mittels einer Drehleiter gerettet werden konnten. Vier Bewohner im Alter von 14, 17, 30 und 49 Jahren erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden mit Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Noch während der laufenden Evakuierungsmaßnahmen breitete sich das Feuer über den Dachstuhl aus und entwickelte sich zu einem Vollbrand. Vorsorglich wurden auch die Bewohner eines benachbarten Hauses evakuiert.

Durch die intensiven Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Der Brand wurde gegen 04.30 Uhr vollständig gelöscht. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Während der Löscharbeiten mussten mehrere Straßen vollständig gesperrt werden. Die Straße vor dem Brandobjekt bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell