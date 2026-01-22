Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Angetrunkener Pkw-Fahrer missachtet Haltesignale der Polizei - Beifahrerin rollt sich aus fahrendem Auto

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

20.01.2026, 02.11 Uhr

In der Nacht zu Dienstag fuhr ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer angetrunken und ohne Führerschein durch die Wolfsburger Innenstadt. Als dieser vor der Polizei flüchtete, ließ sich seine 27-jährige Beifahrerin aus dem fahrenden Auto fallen und wurde verletzt.

Einer Streifenbesatzung fiel an der Einmündung Kantallee Ecke Kleiststraße ein Mercedes auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und die Vorfahrtsregelung missachtete. Nachdem der Pkw zunächst anhielt, positionierten die Beamten ihren Streifenwagen davor und stiegen aus. Auf dem Beifahrersitz konnten sie eine Frau erkennen. Als sich die Polizeibeamten dem Fahrzeug näherten, setzte der Fahrer plötzlich seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Schillerstraße, ohne auf die Anhaltezeichen zu reagieren.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer ein Rotlicht an der Kleiststraße, bog nach rechts in die Schillerstraße ab und setzte seine Fahrt trotz deutlicher Anhaltesignale fort. Die Fahrt erstreckte sich weiter über die Goethestraße in Richtung Lessingstraße, wo er an der Ecke Kleiststraße einen Ampelmast touchierte und beschädigte.

Die mit Abstand folgende Streifenbesatzung beobachtete, wie die Beifahrerin während der Fahrt ihre Tür öffnete. In Höhe eines Hotels in der Kleiststraße ließ sich die 27-Jährige bei einer geschätzten Geschwindigkeit von 25-30 km/h aus dem Auto rollen. Dabei wurde ihr Arm von dem weiterfahrenden Pkw erfasst, wodurch sie Verletzungen erlitt. Die Beamten brachen die Verfolgung des Pkw umgehend ab und leisteten der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungswagen Erste Hilfe.

Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Schachtweg fort, hielt auf einem Parkplatz an und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Dies konnte durch hinzugezogene Polizeibeamte verhindert werden. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Auch der Mercedes-Fahrer selbst zog sich Verletzungen zu.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,00 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt.

Zur Tatzeit befanden sich kaum weitere Verkehrsteilnehmer im Innenstadtbereich, sodass nach bisherigen Erkenntnissen keine unbeteiligten Personen gefährdet wurden.

Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell