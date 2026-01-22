PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Angetrunkener Pkw-Fahrer missachtet Haltesignale der Polizei - Beifahrerin rollt sich aus fahrendem Auto

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

20.01.2026, 02.11 Uhr

In der Nacht zu Dienstag fuhr ein 28 Jahre alter Pkw-Fahrer angetrunken und ohne Führerschein durch die Wolfsburger Innenstadt. Als dieser vor der Polizei flüchtete, ließ sich seine 27-jährige Beifahrerin aus dem fahrenden Auto fallen und wurde verletzt.

Einer Streifenbesatzung fiel an der Einmündung Kantallee Ecke Kleiststraße ein Mercedes auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und die Vorfahrtsregelung missachtete. Nachdem der Pkw zunächst anhielt, positionierten die Beamten ihren Streifenwagen davor und stiegen aus. Auf dem Beifahrersitz konnten sie eine Frau erkennen. Als sich die Polizeibeamten dem Fahrzeug näherten, setzte der Fahrer plötzlich seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Schillerstraße, ohne auf die Anhaltezeichen zu reagieren.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrer ein Rotlicht an der Kleiststraße, bog nach rechts in die Schillerstraße ab und setzte seine Fahrt trotz deutlicher Anhaltesignale fort. Die Fahrt erstreckte sich weiter über die Goethestraße in Richtung Lessingstraße, wo er an der Ecke Kleiststraße einen Ampelmast touchierte und beschädigte.

Die mit Abstand folgende Streifenbesatzung beobachtete, wie die Beifahrerin während der Fahrt ihre Tür öffnete. In Höhe eines Hotels in der Kleiststraße ließ sich die 27-Jährige bei einer geschätzten Geschwindigkeit von 25-30 km/h aus dem Auto rollen. Dabei wurde ihr Arm von dem weiterfahrenden Pkw erfasst, wodurch sie Verletzungen erlitt. Die Beamten brachen die Verfolgung des Pkw umgehend ab und leisteten der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungswagen Erste Hilfe.

Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Schachtweg fort, hielt auf einem Parkplatz an und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Dies konnte durch hinzugezogene Polizeibeamte verhindert werden. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Auch der Mercedes-Fahrer selbst zog sich Verletzungen zu.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,00 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschlagnahmt.

Zur Tatzeit befanden sich kaum weitere Verkehrsteilnehmer im Innenstadtbereich, sodass nach bisherigen Erkenntnissen keine unbeteiligten Personen gefährdet wurden.

Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 16:09

    POL-WOB: Pkw fährt gegen Laterne - Ehepaar macht widersprüchliche Angaben

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 17.01.2026, 23.20 Uhr Am Samstagabend kam es auf der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt zur bislang ungeklärten Fahrereigenschaft. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 23.20 Uhr mittels des sogenannte E-Call-Systems über einen Unfall auf der Braunschweiger Straße Ecke Siemensstraße ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:25

    POL-WOB: Katalysatorendiebstähle - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Detmerode, Theodor-Heuss-Straße 19.01.2026, 03.15 Uhr In der Nacht zu Montag wurden in der Theodor-Heuss-Straße im Wolfsburger Stadtteil Detmerode mehrere Katalysatoren von Pkw entwendet. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger aus Südosteuropa konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Zwei weitere Täter flüchteten unerkannt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren