Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Parkscheinautomat angegriffen

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Feiertag, den 01.05.2025 gegen 01:00 Uhr in der Erfurter Altstadt an das Münzgeld eines Parkscheinautomaten zu gelangen. Hierbei brachten sie ein unbekanntes Sprengmittel in dem Fach der Münzgeldrückgabe zur Detonation. Durch die geringfügige Sprengwirkung wurden lediglich Teile der Metallverkleidung beschädigt. An Bargeld gelangten die Langfinger nicht. Der Sachschaden am nicht mehr einsatzfähigen Automaten wird auf 3.000 Euro geschätzt. (PH)

