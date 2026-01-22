PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tief stehende Sonne - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Wilhelmstraße

20.01.2026, 09.48 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde eine 71-jährige Fußgängerin auf der Wilhelmstraße in Helmstedt beim Überqueren der Straße von einem abbiegenden Pkw erfasst und verletzt.

Ein 75 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die Juliusstraße und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit der 71-Jährigen, die gerade die Wilhelmstraße an einem Fußgängerüberweg überquerte.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich der Fahrer sowie mehrere Passanten um die verletzte Frau. Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Helmstedt gefahren. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 14:20

    POL-WOB: Fahrerin verliert Kontrolle über Linienbus - Fahrt endet auf Kindergartengelände

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Sülfeld, Großer Winkel, Wendehammer 21.01.2026, 15.00 Uhr Am Mittwochnachmittag kollidierte eine 66 Jahre alte Busfahrerin mit mehreren Pkw und kam auf dem Gelände einer Kindertagesstätte zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 45.000 Euro geschätzt. Die 66-Jährige befuhr mit ihrem Linienbus als ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 16:09

    POL-WOB: Pkw fährt gegen Laterne - Ehepaar macht widersprüchliche Angaben

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Braunschweiger Straße 17.01.2026, 23.20 Uhr Am Samstagabend kam es auf der Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt zur bislang ungeklärten Fahrereigenschaft. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 23.20 Uhr mittels des sogenannte E-Call-Systems über einen Unfall auf der Braunschweiger Straße Ecke Siemensstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren