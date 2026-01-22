Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tief stehende Sonne - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Wilhelmstraße

20.01.2026, 09.48 Uhr

Am Dienstagvormittag wurde eine 71-jährige Fußgängerin auf der Wilhelmstraße in Helmstedt beim Überqueren der Straße von einem abbiegenden Pkw erfasst und verletzt.

Ein 75 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr die Juliusstraße und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit der 71-Jährigen, die gerade die Wilhelmstraße an einem Fußgängerüberweg überquerte.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich der Fahrer sowie mehrere Passanten um die verletzte Frau. Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Helmstedt gefahren. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock.

