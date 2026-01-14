PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am 14.01.2026 wurde auf der Polizei Bendorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Mercedes Benz in der Farbe grau während eines Parkvorgangs beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Als möglicher Tatort und Tatzeitraum kommen dabei folgende Bereiche in Betracht:

12.01.2026 14:30 - 16:15 Uhr im Bereich Boppard Parkplatz P2 12.01.2026 17:00- 18:15 Uhr im Bereich Bendorf Mühlenstraße

Die Schadenshöhe dürfte dabei im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter der Tel. 0262294020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
Lohweg 34, 56170 Bendorf
Telefon: 02622 94020
POK Picker

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 17:26

    POL-PDKO: Dachstuhlbrand in St.Goar OT Biebernheim

    St.Goar Biebernheim (ots) - Nach unklarer Rauchentwicklung am 10.01.2026 gegen 15:30 Uhr, stand der gesamte Dachstuhl des Dreifamilienhauses in Vollbrand. Derzeit sind Polizei und FFW mit über 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Derzeit gibt es keine genauen Hinweise auf die Brandursache. Wir bitten von Nachfragen abzusagen Rückfragen ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:33

    POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B49 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

    Koblenz (ots) - Am 09.01.2026 kam es gegen 16:48 Uhr im Bereich der B49 in Fahrtrichtung Montabaur zwischen den Anschlussstellen Koblenz Horchheimer-Höhe und Denzerheide zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines LKW-Anhänger-Gespanns. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 35-Jährige Fahrzeugführer des PKW aus dem Westerwaldkreis aus bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren