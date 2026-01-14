Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am 14.01.2026 wurde auf der Polizei Bendorf eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Mercedes Benz in der Farbe grau während eines Parkvorgangs beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen.

Als möglicher Tatort und Tatzeitraum kommen dabei folgende Bereiche in Betracht:

12.01.2026 14:30 - 16:15 Uhr im Bereich Boppard Parkplatz P2 12.01.2026 17:00- 18:15 Uhr im Bereich Bendorf Mühlenstraße

Die Schadenshöhe dürfte dabei im vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter der Tel. 0262294020 oder per E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell