Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizeiinspektion Simmern: Winterliche Straßenverhältnisse ohne nennenswerte Probleme

Simmern (ots)

1. Straßenverhältnisse:

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Simmern zu keinen nennenswerten Problemen geführt. Trotz Schneefalls und Eisbildung kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Durch den Einsatz der Straßenmeistereien, sowie insbesondere durch die angepasste Fahrweise der Verkehrsteilnehmenden verlief der Straßenverkehr ruhig und geordnet.

2. Verkehrsunfall:

Eine Kombination aus schneebedeckter Fahrbahn, sowie dem Konsum alkoholischer Getränke wurde einer Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zum Verhängnis. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam die 25-jährige von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen geparkten PKW und schob diesen gegen eine dort befindliche Hauswand. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein in der Folge durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte dies. Der Führerschein der jungen Frau wurde sichergestellt. Die 25-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern/Hunsrück
Telefon: 06761/9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

