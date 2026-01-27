PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Offener Haftbefehl und kein Führerschein - 45-Jähriger entzieht sich Kontrolle

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Braunschweiger Straße

26.01.2026, 06.37 Uhr

Am Montagmorgen kam es im Wolfsburger Stadtgebiet zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 45-jähriger Mann einer polizeilichen Kontrolle entzogen hatte. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, zudem wurden drei Funkstreifenwagen beschädigt.

Gegen 06.37 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen verdächtigen Pkw mit zwei Insassen auf dem Gelände einer Tankstelle. Die beiden Personen sollten dort seit etwa einer Stunde bei laufendem Motor im Fahrzeug gesessen haben. Einer der Insassen hatte zuvor Alkohol gekauft.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen die beiden Insassen schlafend im Fahrzeug an und weckten sie. Während der anschließenden Kontrolle öffnete der 45-jährige Fahrer das Fenster zunächst nur einen Spalt und stellte auf Ansprache den Motor ab. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, den Pkw unterschlagen hatte und zudem per Haftbefehl gesucht wurde.

Plötzlich startete der 45-Jährige den Motor erneut und fuhr los, um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Trotz deutlicher Anhaltesignale setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer fuhr vom Tankstellengelände in die Suhler Straße in Richtung Frankfurter Straße und weiter über die A 39 auf die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Innenstadt.

Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde an mehreren Stellen versucht, das Fahrzeug durch Straßensperren zum Anhalten zu bewegen. Diese missachtete der Fahrer. In einem Fall fuhr er direkt auf zwei Polizeibeamte zu, die sich neben ihrem Funkstreifenwagen befanden und sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnten. Die Flucht endete schließlich auf dem Besucherparkplatz der Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße, den der Fahrer selbst ansteuerte. Beim Einparken beschädigte er einen dort abgestellten privaten Pkw.

Der Mann weigerte sich anschließend, das Fahrzeug zu öffnen, sodass eine Seitenscheibe eingeschlagen werden musste. Gegen seine Festnahme leistete der 45-Jährige erheblichen Widerstand, sodass ein Reizstoffsprühgerät sowie einfache körperliche Gewalt eingesetzt werden mussten. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

Der 42 Jahre alte Beifahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Aufgrund des bestehenden Haftbefehls wurde der 45-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen weiteren Unfällen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

