Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bewaffneter Tankstellenraub - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Berliner Ring

26.01.2026, 21.00 Uhr

Am Montagabend überfiel ein unbekannter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Straße Berliner Ring und erbeutete Bargeld. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 21.00 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte einen Mitarbeiter mit einer vorgehaltenen Waffe auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter nach und händigte dem Täter das Geld aus. Daraufhin flüchtete der Täter mutmaßlich in Richtung der Straße Am Mühlengraben.

Kunden waren zu diesem Tatzeitpunkt nicht anwesend.

Der maskierte Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen osteuropäischen Akzent und trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose; zudem trug er eine Brille.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

