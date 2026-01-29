PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gartenlauben - Täter lassen Diebesgut zurück

Lehre (ots)

Lehre, Zum Börnecken

28.01.2026, 03.45 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in mehrere Gartenhäuser des Kleingartenvereins Lehre in der Straße Zum Bornecken ein. Das bereits zur Abholung bereitgestellte Diebesgut blieb am Tatort zurück. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Gegen 03.52 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie eine offenstehende Pforte des Kleingartenverein bemerkt hatte. Zudem fielen ihr zahlreiche Gegenstände auf, die auf dem Parkplatz des Vereins abgelegt waren.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich die Täter Zugang zu insgesamt 26 Parzellen verschafft hatten. In mehreren Fällen wurden Gartenlauben aufgebrochen, in anderen Fällen gelangten die Täter anderweitig in die Lauben oder auf die Parzellen. Im weiteren Verlauf trugen die Täter die aus den Lauben und von den Parzellen entwendeten Gegenstände wie Werkzeuge, Leitern, Deko-Gegenstände, auf den Parkplatz vor dem Kleingartenverein, wo sie schließlich von der Zeugin entdeckt wurden.

Ob die Täter darüber hinaus weitere Gegenstände entwendet haben, ist bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lehre unter der Telefonnummer 05308/990930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

