PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendschutzkontrollen in Shisha-Bars und Gaststätten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte

30.01.2026, 22.00 Uhr bis 31.01.2026, 04.00 Uhr

In der Nacht zu Samstag führte die Wolfsburger Polizei an insgesamt acht Örtlichkeiten Kontrollen zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes in der Öffentlichkeit sowie in Gaststätten durch.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Shisha-Bars. Dabei wurden insbesondere die Abgabeverbote von Tabakwaren und E-Shishas an Minderjährige sowie das Zutrittsverbot für Minderjährige überprüft. In zwei Shisha-Bars am Nordkopf wurden Verstöße festgestellt. In einer Bar wurden drei Minderjährige und in einer weiteren Bar ein Minderjähriger angetroffen. Die Jugendlichen erhielten jeweils einen Platzverweis. Gegen die Betreiber der beiden Betriebe wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Jugendschutzgesetz eingeleitet.

Aus einem weiteren Shisha-Shop flüchteten beim Erkennen der Polizeibeamten drei Personen. Zwei von ihnen konnten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden nicht versteuerte E-Zigaretten gefunden. Die E-Zigaretten wurden sichergestellt; gegen die beiden Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Tabaksteuergesetz eingeleitet. In weiteren Shisha-Bars wurden keine Verstöße festgestellt.

Im Bereich des Nordkopfs wurden zudem Personenkontrollen durchgeführt. Bei zwei kontrollierten Personen wurden nicht versteuerte E-Zigaretten aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Personen wurden ebenfalls Strafanzeigen gefertigt.

Bei Jugendschutzkontrollen von Gaststätten im Kaufhof wurde gegen 01.50 Uhr eine minderjährige Person angetroffen. Die Person erhielt einen Platzverweis und wurde an einen Angehörigen übergeben. Der Betreiber der Gaststätte wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:24

    POL-WOB: Fahrer missachtet Haltesignale - Pkw kommt auf Feld zum Stehen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 31.01.2026, 01.05 Uhr In der Nacht zu Samstag entzog sich ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 01.05 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. In Höhe der Lessingstraße fiel ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:33

    POL-WOB: Maskierter Täter überfällt Tankstelle - Personen wurden nicht verletzt

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Westhagen, Braunschweiger Straße, stadtauswärts 01.02.2026, 08.40 Uhr Am Sonntagmorgen überfiel ein bewaffneter, maskierter Täter eine Tankstelle in der Braunschweiger Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Ob es einen Zusammenhang zu dem Raub vom 26.01.2026 (wir berichteten) gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:34

    POL-WOB: Einbruch in Gartenlauben - Täter lassen Diebesgut zurück

    Lehre (ots) - Lehre, Zum Börnecken 28.01.2026, 03.45 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in mehrere Gartenhäuser des Kleingartenvereins Lehre in der Straße Zum Bornecken ein. Das bereits zur Abholung bereitgestellte Diebesgut blieb am Tatort zurück. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Gegen 03.52 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie eine offenstehende Pforte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren