Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jugendschutzkontrollen in Shisha-Bars und Gaststätten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte

30.01.2026, 22.00 Uhr bis 31.01.2026, 04.00 Uhr

In der Nacht zu Samstag führte die Wolfsburger Polizei an insgesamt acht Örtlichkeiten Kontrollen zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes in der Öffentlichkeit sowie in Gaststätten durch.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag auf Shisha-Bars. Dabei wurden insbesondere die Abgabeverbote von Tabakwaren und E-Shishas an Minderjährige sowie das Zutrittsverbot für Minderjährige überprüft. In zwei Shisha-Bars am Nordkopf wurden Verstöße festgestellt. In einer Bar wurden drei Minderjährige und in einer weiteren Bar ein Minderjähriger angetroffen. Die Jugendlichen erhielten jeweils einen Platzverweis. Gegen die Betreiber der beiden Betriebe wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Jugendschutzgesetz eingeleitet.

Aus einem weiteren Shisha-Shop flüchteten beim Erkennen der Polizeibeamten drei Personen. Zwei von ihnen konnten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden nicht versteuerte E-Zigaretten gefunden. Die E-Zigaretten wurden sichergestellt; gegen die beiden Personen wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Tabaksteuergesetz eingeleitet. In weiteren Shisha-Bars wurden keine Verstöße festgestellt.

Im Bereich des Nordkopfs wurden zudem Personenkontrollen durchgeführt. Bei zwei kontrollierten Personen wurden nicht versteuerte E-Zigaretten aufgefunden und sichergestellt. Gegen beide Personen wurden ebenfalls Strafanzeigen gefertigt.

Bei Jugendschutzkontrollen von Gaststätten im Kaufhof wurde gegen 01.50 Uhr eine minderjährige Person angetroffen. Die Person erhielt einen Platzverweis und wurde an einen Angehörigen übergeben. Der Betreiber der Gaststätte wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

