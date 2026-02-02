PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer missachtet Haltesignale - Pkw kommt auf Feld zum Stehen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

31.01.2026, 01.05 Uhr

In der Nacht zu Samstag entzog sich ein 18 Jahre alter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 01.05 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. In Höhe der Lessingstraße fiel den Beamten ein VW Golf Variant auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Fallersleben fuhr. Beim Einbiegen nach rechts in die Oststraße schnitt der Golf die Kurve erheblich; Gegenverkehr befand sich glücklicherweise zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Fahrbahn.

Die Beamten folgten dem Fahrzeug. Der VW Golf fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h weiter über die Stellfelder Straße fuhr, auf der teilweise eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h gilt. Trotz eingeschaltetem Blaulicht sowie eindeutiger Anhaltesignale hielt der Fahrzeugführer nicht an. Die Streifenbesatzung folgte dem Pkw mit dem entsprechendem Abstand.

Nach dem Passieren der Unterquerung der Autobahn 39, verlor der Golf-Fahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und überquerte die Tappenbecker Landstraße. Schließlich kam er auf einem angrenzenden Feld zum Stehen.

In dem Fahrzeug stellten die Beamten neben dem 18-Jährigen noch einen 19 Jahre alten Beifahrer fest, die beide unverletzt waren.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Eine Überprüfung bezüglich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel verlief negativ.

Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Der Pkw wurde mit Unterstützung eines Abschleppers geborgen und anschließend abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

