Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

FW-MG: Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus
Mönchengladbach-Lürrip, 30.01.2026, 16:12 Uhr, Kranzstraße (ots)

Die Feuerwehr rückte heute zu einem Brandeinsatz in einem Mehrfamilienhaus an der Kranzstraße aus. Laut der Anrufenden waren sowohl ein ausgelöster Rauchmelder zu hören wie auch Brandgeruch wahrnehmbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits viele Bewohner des Hauses auf der Straße, der Bewohner der betroffenen Wohnung jedoch nicht. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Menschenrettung vor und konnte eine Person vorfinden und ins Freie führen. Auslöser der Verrauchung war angebranntes Essen auf dem Herd. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurden der Rauch aus dem betroffenen Objekt ins Freie befördert. Der Rettungsdienst untersuchte die gerettete Person, die unverletzt geblieben war. Im Haus entstand kein Brandschaden, sodass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück konnten.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der FRW II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

