FW-MG: Brennender Abfall auf Betriebsgelände

Mönchengladbach - Eicken, 24.01.2026, 22:48 Uhr, Siemensstraße (ots)

Am späten Samstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Betriebsgelände eines Verwertungsbetriebes alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Bereich des Geländes. Die Leitstelle entsandte daraufhin umgehend die erforderlichen Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass es innerhalb eines etwa 4.000 Kubikmeter großen Müllhaufens zu einem Brand gekommen war. Aufgrund der Ausdehnung des Brandgutes wurden sofort umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet. Drei Trupps unter Atemschutz gingen mit zwei C-Rohren sowie einem B-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Zusätzlich wurde über das Wenderohr der Drehleiter ein weiterer Löschangriff durchgeführt. Zur Verbesserung der Löschwirkung setzte die Feuerwehr Schaummittel ein, um das Wasser besser in den Müllhaufen eindringen zu lassen. Mit Unterstützung des Eigentümers des Verwertungsbetriebes, der einen großen Greifbagger zur Verfügung stellte, wurde der Müllhaufen schrittweise auseinandergezogen. Der dabei freigelegte brennende Abfall wurde gezielt abgelöscht, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Nach einer Einsatzdauer von rund zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen erfolgreich beendet werden.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und ein Logistikfahrzeug des Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Versorgungseinheit des DRK, ein Mitarbeiter des Umweltamtes, ein Mitarbeiter des städtischen Energieversorgers, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz durch Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell