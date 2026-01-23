PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Holt, 23.01.2026, 1:32 Uhr, Josef-Drauschke-Straße (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen bei der Leitstelle Mönchengladbach mehrere Notrufe aus einem Mehrfamilienhaus ein. Die Anrufer meldeten das Auslösen von Rauchwarnmeldern sowie deutlichen Brandgeruch aus einer Wohnung.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Nach einer ersten Erkundung verschafften sich die Einsatzkräfte ein Zugang zur betroffenen Wohnung. In der Wohnung stellten die Kräfte angebrannte Speisen auf dem Herd als Ursache der starken Verrauchung fest. Zudem befand sich eine Person in der Wohnung. Die Feuerwehr rettete die Person und übergab sie dem Rettungsdienst. Nach einer umfassenden Untersuchung und Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II(Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Kleineinsatzfahrzeug des Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

