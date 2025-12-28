Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer im Mehrfamilienhaus in Emkendorf

Rendsburg (ots)

Emkendorf- (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 28.12.2025, 17:18 Uhr Feuer Größer als Standard (FEU G 00).

Am Sonntagabend wurden die Feuerwehren Emkendorf, Bokel, Groß Vollstedt und Nortorf durch die Leitstelle Mitte zu einem Großfeuer alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen aus dem ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes.

Alle Bewohner hatten das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig verlassen und befanden sich im Freien. Verletzt wurde niemand. Die anwesenden Bewohner wurden dennoch vorsorglich durch den Rettungsdienst gesichtet.

Zur Brandbekämpfung nutzten die Einsatzkräfte unter anderem einen nahegelegenen Teich als Wasserentnahmestelle. Mit der Drehleiter der Feuerwehr Nortorf wurden Teile der Seitenverkleidung des Gebäudes geöffnet, um an Glutnester im Dachgeschoss zu gelangen und diese gezielt abzulöschen.

Aufgrund der starken Brandschäden ist das Gebäude derzeit unbewohnbar. Die Bewohner wurden vorläufig anderweitig untergebracht. Die Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden hinziehen.

Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Emkendorf, Feuerwehr Bokel, Feuerwehr Groß Vollstedt, Feuerwehr Nortorf, Rettungsdienst, Polizei, Kripo, Amtswehrführer und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell