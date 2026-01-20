Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach-BAB 52, 20.01.2026, 06:36Uhr, FR Düsseldorf zwischen AK MG und MG-Nord (ots)

Am Morgen wurde der Leitstelle durch einen E-Call ein Unfall auf der Autobahn 52 zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord gemeldet. Nach ersten Informationen soll es zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen sein. Vor Ort konnte durch die ersten Einsatzkräfte die Meldung bestätigt werden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Alle Fahrzeuge kamen auf der linken Spur zu stehen. Umgehend versorgten die Einsatzkräfte die 5 betroffenen Personen. Zwei von Ihnen mussten notfallmedizinisch versorgt werden und im weiteren Verlauf in Krankenhäuser transportiert werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Hierfür mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden. Durch den Unfall und die Sperrung von zwei Fahrstreifen kam es im Berufsverkehr zu einer erheblichen Staubildung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

