Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchmelder rettet Leben

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Hardterbroich Pesch, 14.01.2026, 20:16 Uhr, Hardterbroicher Straße (ots)

Gegen 20:16 Uhr informierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Leitstelle über einen piepsenden Heimrauchmelder aus einer Wohnung.

Die Leitstelle entsandte umgehend Einsatzkräfte zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der piepsende Heimrauchmelder deutlich wahrnehmbar. Ein Trupp ging zur Erkundung in den rauchfreien Treppenraum vor und machte sich an der Wohnungstür durch lautes Klopfen bemerkbar. Parallel wurde die Drehleiter im Außenbereich in Stellung gebracht, um eine Erkundung über ein Fenster im 2. Obergeschoss durchzuführen.

Über das Küchenfenster konnte eine leichte Verrauchung sowie eine Pfanne mit Öl auf dem Herd festgestellt werden. Kurz darauf öffnete der Mieter selbstständig die Wohnungstür. Dieser gab an, ein Nickerchen gemacht und dabei die Pfanne vergessen zu haben. Der Mieter wurde dem anwesenden Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Die Wohnung wurde anschließend mittels Hochleistungslüfter entraucht. Nach eingehender Untersuchung konnte der Mieter unverletzt in seine Wohnung zurückkehren.

Im Einsatz waren das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III, ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell