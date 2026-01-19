PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Person

Mönchengladbach, 19.01.2026, 11:04 Uhr, Kreuzung Bismarckstraße Ecke Kaiserstraße (ots)

Im Kreuzungsbereich Bismarckstraße/Kaiserstraße ereignete sich gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte mit einem Elektromobil. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw mit dem rechten Vorderrad auf dem beschädigten Elektromobil. Beide Fahrzeugführer befanden sich stehend an der Unfallstelle. Ein Notarzt untersuchte beide Beteiligten. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Elektromobils leichte Verletzungen erlitten hatte, während der Fahrer des Pkw unverletzt blieb. Der leicht verletzte Elektromobilfahrer wurde durch die Einsatzkräfte notfallmäßig versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte die beteiligten Fahrzeuge auf ausgelaufene Betriebsmittel.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Markus Launer (Zugführer in Ausbildung Feuerwehr Eschweiler) Brandrat Heinrich Roemgens

