Am Mittwoch, 25.6.2025, gegen 13:15 Uhr stürzte eine 32-jährige Fahrradfahrerin, nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt, in der St.-Fridolin-Straße in Häusern und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

