Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht illegales Autorennen B 51 in Höhe Trierweiler- Sirzenich

Trier- Sirzenich (ots)

Am 27.12.2025 kam es gegen 14:40 Uhr auf der B51 in Höhe Industriegebiet Sirzenich in Fahrtrichtung Bitburg zu einem möglichen Autorennen. Ein grauer sowie ein schwarzer VW Golf mit Euskirchener Kennzeichen (EU-), beide augenscheinlich in einer Sportvariante, überholten nach Zeugenaussage mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Sie scherten nach Ende der Überholspur im absoluten Überholverbot über die Sperrfläche dicht hinter einen PKW ein.

Beide Fahrzeuge konnten durch Hinzuziehen mehrerer Streifen der Polizei Bitburg und Trier in Höhe Meilbrück angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Verkehrsteilnehmer, die zu diesem Zeitpunkt von Bitburg in Richtung Trier oder von Trier in Richtung fuhren und ein auffälliges Fahrverhalten feststellten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefonnummer 0651 983 44150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell