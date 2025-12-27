PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Abgasanlage von PKW

Saarburg-Beurig (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 24.12.25 bis Freitag, 27.12.25 kam es in der Schodener Straße in Saarburg zu einem Diebstahl an einem geparkten Pkw der Marke Dacia. Bislang unbekannte Täter entwendeten von dem abgestellten Fahrzeug die gesamte Abgasanlage.

Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schodener Straße beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Tel: 06581-91550, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

