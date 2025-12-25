POL-PDTR: Illegale Müllablagerung bei Gregors Hütte
Hoppstädten-Weiersbach (ots)
Am Morgen des 22.12.2025 gegen 10:50 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe von Gregors Hütte eine illegale Müllablagerung. Da die Örtlichkeit häuft als Spazierstrecke genutzt wird, kann der Tatzeitraum auf den 21.-22.12.2025 eingegrenzt werden. Vor Ort ergaben sich bisher noch keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Birkenfeld.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Telefon: 06782/9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell